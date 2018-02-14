الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال اتخاذ إجراءات ضد 9 دول أعضاء

الشارقة 24 – رويترز:

ستحدد المفوضية الأوروبية الشهر القادم إن كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد 9 دول أعضاء، بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تلوث الهواء، وذلك بعد أن قدمت هذه الدول خططاً للتعامل مع المسألة.

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة كارمينو فيلا وزراء من الدول التسع وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صاحبة أكبر الاقتصادات في التكتل خلال اجتماع الشهر الماضي بأن صبر بروكسل أوشك على النفاد.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن الدول التي تشمل أيضاً إيطاليا وإسبانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا أُمهلت 10 أيام لتقديم إجراءات إضافية موثوقة وفعالة وفي الوقت المناسب، للحد من الملوثات مثل أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

وأضافت المتحدثة "بوسع المفوضية أن تؤكد أن كل الدول الأعضاء المعنية قدمت معلومات إضافية سنعمل على تقييمها، سوف نناقش المسألة مرة أخرى في منتصف مارس".