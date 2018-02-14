الاستخبارات الأميركية تحذر من تدخل روسيا في الانتخابات النصفية

الشارقة 24 - أ ف ب:



أبلغ قادة عدد من أجهزة الاستخبارات الأميركية، يوم الثلاثاء، مجلس الشيوخ الأميركي بأن روسيا ستواصل التدخل في الانتخابات الأميركية، العام الجاري.



وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. إيه" مايك بومبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كواتس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف. بي. آي" كريستوفر راي، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن "روسيا ستستهدف انتخابات التجديد النصفي في 2018".



وقال بومبيو خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية "لقد رأينا نشاطاً ونواياً روسية تؤثر على الانتخابات المقبلة"، وأضاف "نتوقع أن تواصل روسيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الدعائية والرايات الزائفة والناطقين المتعاطفين ووسائل أخرى من أجل التأثير للبناء على مجموعة واسعة من العمليات ومن أجل تفاقم الفجوات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة".



وأضاف "يجب ألا يكون هناك شك في أن روسيا ترى أن جهودها السابقة ناجحة وتعتبر الانتخابات النصفية لعام 2018 هدفاً محتملاً لعمليات التأثير الروسي".



من جهته، حذر مدير الاستخبارات الوطنية دان كواتس من أن "الخطر الحالي للصراع العالمي أعلى من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة"، وقال إن "خطر الصراع بين الدول بما في ذلك بين القوى العظمى أكبر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".



وأشار إلى أن ما وصفها بـ "الجهات الفاعلة الخبيثة" ومنها روسيا والصين ستستخدم تكتيكات عدة بما في ذلك الحرب السيبرانية والمعلومات لتحدي النفوذ الأميركي في جميع أنحاء العالم.



وخلص مسؤولو الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وهو ما تنفيه روسيا.