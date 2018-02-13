استقالة وزير خارجية هولندا بعد اعترافه بالكذب

الشارقة 24 - د ب أ:



تقدم وزير الخارجية الهولندي هالبه زيلسترا باستقالته، يوم الثلاثاء، بعد اكتشاف كذبه بشأن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأعلن الدبلوماسي الهولندي استقالته أمام البرلمان في لاهاي، يوم الثلاثاء.



وزعم زيلسترا منذ فترة طويلة، أنه كان حاضراً كضيف في دار العطلات الخاص ببوتين في عام 2006، عندما أدلى الرئيس الروسي بتعليقات مثيرة للجدل، رداً على سؤال حول تعريفه لـ "روسيا الكبرى"، وحذر الوزير الهولندي فيما بعد من عدوان روسي.



ولكن زيلسترا اعترف، يوم الإثنين، في تصريحات لصحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية إنه لم يسمع تلك التصريحات بنفسه.



ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ما فعله زيلسترا من تقديم تفسير مضلل، بأنه "خطأ كبير".