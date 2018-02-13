إصابة 22 في اصطدام قطارين بالنمسا

الشارقة 24 – وام:

لاقت امرأة حتفها وأصيب 22 شخصاً بينهم 3 أطفال في اصطدم قطارين بمحطة "نيكلسدورف"، بالقرب من مدينة ليوبين الواقعة في ولاية شتايرمارك النمساوية.

وقال ماركوس لامب المتحدث باسم الشرطة في المدينة، إن الحادث وقع بين قطار ألماني وآخر نمساوي لنقل الركاب كانا يسيران في اتجاه معاكس بمحيط محطة نيكلسدورف، وحدث بينهما احتكاك تسبب في تهشيم إحدى عربات القطار الألماني التي كانت تقل جميع ضحايا الحادث.

وأضاف أن سبب وقوع الحادث مازال غير معروف، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ التحقيق للكشف عن ملابسات وقوع الحادث.