مقتل 4 جراء انهيارات أرضية في الفلبين

الشارقة 24 - د ب أ:



قتل 4 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، جراء انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها عاصفة استوائية في جنوبي الفلبين، وفقاً لما ذكرته الشرطة ومسؤولون محليون، الثلاثاء.

ومن بين الضحايا أم 23 عاماً وطفلها ودفن منزلهما في انهيار أرضي في بلدة كاراسكال بمقاطعة سوريجاو ديل سور 786 كيلومتراً جنوبي مانيلا.

كما لقي طفل عمره 10 أعوام حتفه في انهيار أرضي منفصل في البلدة نفسها، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون في الإغاثة من الكوارث.

وذكرت الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث أن أكثر من 1800 من السكان اضطروا إلى الفرار من منازلهم في سوريجاو ديل سور ومقاطعة سوريجاو ديل نورتى القريبة، بسبب العاصفة الاستوائية "سانبا" التي أدت إلى انهيارات أرضية صباح الثلاثاء.