الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لإنهاء استخدام الأطفال كجنود في الحروب

الشارقة 24 – وام:



احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي لإنهاء استخدام الأطفال كجنود في الحروب، بالتزامن مع الذكرى الـ 18 للبروتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الطفل والمتعلق بانخراط الأطفال في الصراعات المسلحة.

ودعت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة إلى إعادة إدماج شاملة للأطفال المجندين بعد تحريرهم من القوات والجماعات المسلحة، التي تستغلهم بما في ذلك توفير الدعم الطبي والنفسي – الاجتماعي، بالإضافة على البرامج التعليمية والتدريبية لهؤلاء الأطفال.

وشددت غامبا على أهمية إبداء الارادة السياسية والمالية القوية تجاه عملية إعادة إدماج هؤلاء الأطفال، محذرة من استمرار عمليات إعادة تجنيدهم في كثير من حالات الصراع.