رئيس الصين يشدد على أهمية التحديث العسكري

الشارقة 24 - رويترز:



أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ شدد على أهمية التحديث العسكري والتطور التكنولوجي خلال لقاءاته مع رجال وسيدات الجيش قبيل العام الجديد.

وعادة ما يستغل القادة الصينيون هذا التوقيت للقيام بزيارات تفقدية في أنحاء البلاد حيث يشيرون إلى مبادرات سياسية مهمة أو يعبرون عن بواعث القلق في العام المقبل.

وتبدأ العطلة التي تستمر أسبوعاً يوم الخميس، عشية العام الجديد، وهي أهم عطلة في التقويم الصيني، إذ يتوجه ملايين الأشخاص إلى بلداتهم، وكثير منهم لهذه المرة فقط في العام.

وجعل شي تحديث القوات المسلحة الصينية بنداً رئيسياً على جدول أعمال سياسة الدولة، إذ استثمر في مجموعة واسعة من التقنيات منها الطائرات المقاتلة وحاملات الطائرات والصواريخ.

الرئيس الصيني شي جين بينغ