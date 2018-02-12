مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة يدعو إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية

الشارقة 24 – وام:



دعا يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات إلى تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية وحماية الأطفال والشباب والتفكير في كيفية استخدام تكنولوجيا الإنترنت كأداة لتحقيق السلام وحرية التعبير والازدهار الاقتصادي تقرب دول العالم من بعضها البعض.

ولفت المسؤول الأممي في تصريح صدر عن مكتبه بمقر الأمم المتحدة في فيينا، الإثنين، إلى وجود مخاطر وتحديات ترتبط باستخدام شبكة الانترنت، بالرغم من اعترافه بوجود فوائد هائلة لتقنية تكنولوجيا المعلومات الحديثة.