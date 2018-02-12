بنس: الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

أفاد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عقب زيارته لكوريا الجنوبية، بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

وقال بنس في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات على نظام كوريا الشمالية، لكنها مستعدة أيضاً لإجراء محادثات مع بيونج يانج.

وتابع بنس للصحيفة "النقطة الأساسية هي، أن الضغوط ستتواصل لحين قيامهم بالفعل بشيء يعتقد التحالف أنه يمثل خطوة ذات مغزى تجاه نزع السلاح النووي".

ويشكل الانفتاح على الاجتماع تغييراً في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي كانت تصر في السابق على أنها لن تتحدث إلا إذا قدمت كوريا الشمالية تنازلات حقيقية بشأن برامجها النووية والصاروخية.