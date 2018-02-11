3 قتلى بتحطم مروحية في ولاية أريزونا الأميركية

الشارقة 24 – واس:



لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح، السبت، عندما تحطمت مروحية كانت تقل سياحاً بالقرب من غراند كانيون في ولاية أريزونا الأميركية.



وأوضح المسؤول عن الشرطة المحلية فرنسيس برادلي في تصريح له أن الحادث وقع في غراند كانيون ويست ونتج عنه 3 ضحايا وإصابة 4 آخرين، مشيراً إلى أنه لم تتوافر حتى الآن المزيد من المعلومات عن ظروف الحادث.