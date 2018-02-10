الصين تعلن دخول المقاتلة الشبح "جيه - 20" الخدمة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الصين، يوم الجمعة، دخول الجيل الجديد من مقاتلة الشبح "جيه-20" الخدمة، ضمن الوحدات القتالية لقواتها الجوية.

وقالت القوات الجوية الصينية في بيان لها: إنه تم السماح بتشغيل مقاتلات "جيه-20"، ضمن الوحدات القتالية وهي طائرة حربية تأمل بكين في أن تساعدها على تضييق الفجوة العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت أن "المقاتلة جيه-20"، ستسهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القتالية وتساعدها في الدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الطائرة قد عرضت لأول مرة خلال عرض جوي بمدينة تشوهاي أواخر عام 2016.