مليار طفل يتعرضون للعنف والإهمال في العالم

الشارقة 24 – وام:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن هناك نحو مليار طفل وقاصر في العالم يتعرضون لعنف جسدي أو معنوي أو الإهمال.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف في بيان لها: أن هذا يعني أن 50 % من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً في العالم يتعرضون للعنف أو الإهمال.

ولفتت المنظمة إلى أن 18% من الفتيات و8% من الشبان تعرضوا للعنف، موضحة أن الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات يدخنون، أكثر من أقرانهم ويندفعون نحو المخاطر بصورة أكبر ويصبحون أكثر عرضة بعد ذلك للأمراض مثل اضطرابات الخوف والاكتئاب والسرطان.

وبحسب بيانات المنظمة يتعرض نحو 20% من الأطفال في العالم في وقت ما في حياتهم للعنف الجسدي، بينما يتعرض نحو ثلثهم إلى إساءة معاملة معنوية.

ومن المقرر عقد مؤتمر يشارك فيه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس وملكة السويد سيلفيا و30 وزيراً، خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير لحل الأزمة.