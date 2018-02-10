مجلس النواب الأميركي يقر إنهاء إغلاق الحكومة

الشارقة 24 – رويترز:

انتهى الإغلاق الحكومي الأميركي، يوم الجمعة، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي مشروع ميزانية صادق عليها مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب الأميركي في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 23 مارس المقبل، ولزيادة حدود إجمالي الإنفاق على مدار عامين وأرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب.

وسينهي مشروع القانون الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 240 عضواً، مقابل 186 إغلاق الحكومة الذي استمر ساعات اعتباراً من منتصف ليل الخميس عندما انتهى أجل تمويل الحكومة.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على المشروع ليصبح قانوناً.