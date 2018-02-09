الرئيس الألماني يدعو للتمسك بالأمل في حل النزاع الكوري سلمياً

الشارقة 24 – رويترز:

في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى عدم التخلي عن الأمل في التوصل لحل سلمي للنزاع مع كوريا الشمالية.

وقال شتاينماير، الجمعة، في سول: "تحلوا بالشجاعة في الحفاظ على هذا الأمل"، مضيفاً أن فكرة السلام الأولمبي تحل في الوقت المناسب في المنطقة.

وأكد شتاينماير أنه لا ينبغي التقليل من شأن مشاركة فريق مشترك يضم رياضيين من كوريا الشمالية والجنوبية في الألعاب الأولمبية، مضيفاً في المقابل أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يكمن وراء ذلك رغبة من النظام الكوري الشمالي نحو حوار حقيقي.

وفي الوقت نفسه ذكر شتاينماير أنه إذا كان هناك فرص للحوار فإنه لا ينبغي الاستخفاف بها، موضحاً أن الحوار حول تحسين الأوضاع الإنسانية على سبيل المثال لا ينبغي إدارته بتوقعات مبالغ فيها.