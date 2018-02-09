بنس: رئيس كوريا الجنوبية يؤيد فرض عقوبات أميركية على بيونجيانج

الشارقة 24 – رويترز:

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يدعم قرار واشنطن فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك لإقرار مون بأن الضغوط ساعدت على جعل بيونجيانج تشارك في محادثات بين الكوريتين.

وأضاف بنس للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته لكوريا الجنوبية بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج "أكد الرئيس مون لي من جديد دعمه القوي لاستمرار حملة الضغط الشديد الخاصة بنا في فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية".

وقال بنس إن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية، الخميس، كان "جزءاً جديداً من استفزاز مستمر" ومسعى من بيونجيانج لاستعراض صواريخها الباليستية.