طاجيكستان تعفو عن 111 "داعشياً" تائباً من مواطنيها

الشارقة 24 – أ ف ب:



أصدرت طاجيكستان عفواً عن 111 من مواطنيها العائدين من سوريا والعراق، حيث انضموا لجماعات إرهابية متطرفة.



وقال وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زودا في مؤتمر صحافي في العاصمة دوشانبي إن العائدين من سوريا والعراق منحوا عفواً استناداً إلى تعهد حكومي صادر في العام 2015، وأضاف "بخصوص مصير 111 مواطناً طاجيكياً عادوا من سوريا والعراق طوعاً، تم العفو عنهم جميعاً بحسب القانون الطاجيكي".



وكان معظم العائدين الطاجيكيين توجهوا إلى سوريا التي استقطبت إرهابيين من كافة أنحاء العالم بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها في العام 2011.



وأبلغ رحمن زودا الصحافيين إن 250 طاجيكياً، قتلوا خلال قتالهم في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كانوا في معظمهم في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.