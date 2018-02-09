فرنسا تزيد إنفاقها الدفاعي بأكثر من الثلث

الشارقة 24 – وام:



تعتزم فرنسا زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من الثلث خلال الفترة من 2017 إلى 2025 تلبية لهدف حلف شمال الأطلسي الرامي إلى إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع.



ونقل عن فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية أن الميزانية ستزيد بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 34.2 مليار يورو هذا العام، بما يتماشى والالتزامات التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون.



ومن المتوقع أن تستقر الزيادة السنوية عند 1.7 بالمئة فيما بين 2019 و2022 قبل أن تقفز بنسبة ثلاثة بالمئة في 2023 ومن المنتظر حينها أن تستقر الميزانية عند 44 مليار يورو بزيادة نسبتها 35.8 بالمئة عن مستوى العام الماضي.