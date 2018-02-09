أنقرة تجرد اتحاد الأطباء من صفة "تركي" لانتقاده عملية عفرين

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن أنقرة ستجرد اتحاد الأطباء من صفة "تركي"، بعد أن عارض علناً الحملة العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية.



وهذه أحدث تصريحات في خلاف بين أردوغان والاتحاد الذي يبلغ عدد أعضائه 83 ألفاً، وتعد إشارة على حملة أوسع من الرئيس على جماعات تقليدية ذات توجه يساري.



وأدان اتحاد الأطباء العملية التي تنفذها السلطات عبر الحدود قائلاً "لا للحرب.. السلام على الفور".



واتهم أردوغان الاتحاد على أثر ذلك بالخيانة، واعتقلت السلطات الشهر الماضي 11 من أعضائه البارزين ثم أطلقت سراحهم تحت المراقبة.



وقال أردوغان في خطاب يوم الخميس "هذه المؤسسة لا علاقة لها بالتركية ولا يستحق أي أمر يخصها صفة تركي"، وأضاف أن قانوناً جديداً سيضمن أن الاتحاد "لن يتمكن من استخدام صفة تركي ولا اسم تركيا".



ويمثل اتحاد أطباء تركيا 80 بالمئة من أطباء البلاد، وقال الاتحاد إن حقه في إطلاق "تركي" على نفسه يكفله الدستور ويعكس خدمته المقدمة للصالح العام.