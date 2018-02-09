المملكة المتحدة تتهم الاتحاد الأوروبي بـ "سوء النية"

الشارقة 24 – أ ف ب:



اعتبر الوزير البريطاني المكلف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد ديفيس، يوم الخميس، في تصريح غير معهود في شدته أن مشروع العقوبات الأوروبي، خلال المرحلة الانتقالية بعد "بريكست"، "غير حكيم" و"ينطوي على سوء نية".



وقال في تصريحات "أعتقد أن نشر هذه الوثيقة بلهجتها غير اللائقة صراحة والتي تنص على إمكان إنهاء الفترة الانتقالية تعسفياً، لا يقوم على إظهار حسن النية"، مضيفاً "هذا أمر ينطوي على سوء نية ولم يكن من الحكمة نشره".



وكان الوزير البريطاني يعلق على وثيقة كشفها الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تتضمن ترسانة من العقوبات "لتفادي ألاعيب غير مشروعة" من جانب المملكة المتحدة، أثناء الفترة الانتقالية بعد الانفصال.



وتضمن مشروع النص الذي يحدد القواعد المفروضة على لندن خلال الفترة الانتقالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، إمكان فرض عقوبات وخصوصاً "آلية تتيح للاتحاد تعليق بعض المنافع التي تحصل عليها المملكة المتحدة من مشاركتها في السوق الموحدة".



وأضيفت هذه الفقرة في شكل رؤوس أقلام إلى مشروع الاتفاق بمناسبة استئناف المفاوضات الثلاثاء في بروكسل.



وكان ستيفان دو رينك مستشار كبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه أوضح في تغريدة أن "الاتحاد الأوروبي رد على طلب تيريزا ماي التمكن من الاستفادة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة محدودة يتعين خلالها أن يمارس الجميع اللعبة وفق القواعد ذاتها".



وأشار إلى أن "الحديث عن إمكان فرض عقوبات في حال اللعب بشكل غير قانوني، يدخل في أي اتفاق".



وأثارت هذه الإضافة الأربعاء غضب كثير من النواب المحافظين في المملكة المتحدة.



وقال النائب المحافظ النافذ برنار جينكين إن "هذه التهديدات الغبية تظهر إلى أي حد يشعر الاتحاد الأوروبي بالخوف".



من جهته اعتبر جاكوب ريس موغ أحد أبرز منافسي ماي "سيكون قبول هذا الأمر صعباً جداً على تيريزا ماي".



ومن شان بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة، أن يتيح لها الاستمرار في التجارة بدون حدود ولا رقابة جمركية خلال الفترة الانتقالية، كما سيتيح للرعايا البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.