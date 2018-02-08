بوش الابن: روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية

الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن

الشارقة 24 – رويترز:



اتهم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن روسيا، يوم الخميس، بالتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "خبير تكتيكات نابغ".



وقال بوش في مقابلة إن هناك دليلاً واضحاً على أن الروس تدخلوا، لكن مدى تأثر النتيجة بهذا مسألة أخرى، وتابع "لكنهم تدخلوا وهذا يمثل خطورة على الديموقراطية"، مضيفاً أن روسيا فعلت نفس الشيء خلال الحرب الباردة وبرعت في محاولة التلاعب في الرأي العام بالولايات المتحدة وأوروبا.



وقال بوش "بوتين خبير تكتيكات نابغ لديه القدرة على كشف الضعف واستغلاله".



وفي انتقاد واضح لسياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا بوش إلى تعديل قواعد الهجرة بالولايات المتحدة، قائلاً إن من المهم إدراك تاريخها في استقبال الوافدين بغض النظر عن ديانتهم أو محل ميلادهم، وأضاف "انكسر نظامنا وعلينا إصلاحه، لقد حاولت ولم أنجح"، وتابع "من المهم لاقتصادنا ومن المهم أيضا لأرواحنا أن يسير نظام الهجرة بشكل جيد".