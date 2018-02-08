كوريا الشمالية تستبعد الحوار مع الولايات المتحدة على هامش الأولمبياد

الشارقة 24 – وام:

استبعدت كوريا الشمالية، الخميس، إمكانية إجراء لقاء بين وفدها الأولمبي ونظيره الأميركي الزائرين لكوريا الجنوبية بمناسبة أولمبياد بيونغ تشانغ، التي تنطلق الجمعة.

وبحسب ما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ لم تطلب لقاء واشنطن للحوار، وأن الوضع سيظل كذلك مستقبلاً، مشيراً إلى أن بلاده لا تستغل المهرجان الرياضي منبراً سياسياً.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن نائب الرئيس الأميركي بدوره لم يطلب أي اتصال مع الوفد الكوري الشمالي، وإنما طلب من السلطات الجنوبية عدم احتكاكه مع الوفد الشمالي.