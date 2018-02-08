بنس: أميركا تسعى لحل سلمي لأزمة كوريا الشمالية وجميع الخيارات مطروحة

الشارقة 24 - واس:

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يسعون سلمياً لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي وتخفيف معاناة شعبها، لكنه أكد مجدداً على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي في كلمة للقوات الأميركية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان، أن أميركا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية.



وكان بنس وصل إلى اليابان، الثلاثاء، للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي، وسيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونجتشاتج بكوريا الجنوبية غداً الجمعة.