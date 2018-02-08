فنزويلا تحدد 22 أبريل موعداً لانتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – واس:

أعلن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية ستجرى في 22 أبريل المقبل.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا: "إن موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 22 أبريل"، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق.



وكانت الجمعية التأسيسية في فنزويلا أعلنت يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية شهر أبريل، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.