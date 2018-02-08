واشنطن تتهم 36 بإدارة منظمة دولية للجريمة الإلكترونية

الشارقة 24 - د ب أ:



قالت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء، إنها وجهت اتهامات إلى 36 شخصاً، بإدارة منظمة تخصصت في ارتكاب جرائم إلكترونية بلغت خسائرها 530 مليون دولار.



ووجهت المنظمة، المعروفة باسم "منظمة الاحتيال"، المتسوقين إلى مواقع بيع آلية خاصة بأعضائها.



وذكرت وزارة العدل في بيان، أن تلك المواقع كانت بمثابة قنوات على الإنترنت لنقل هويات مسروقة ومعلومات مصرفية مسروقة وبرامج ضارة وغيرها من السلع غير المشروعة، وأضافت أن العملية أسفرت عن سرقة هويات واختراق بطاقات مصرفية، وانخرطت في أنواع أخرى من الاحتيال، وكان الضحايا من جميع الولايات الأميركية الخمسين وحول العالم.



ووجهت هيئة محلفين كبرى في لاس فيغاس الاتهام للمدعى عليهم بتهمة الابتزاز والتآمر وغيرها من الجرائم.



وألقت سلطات تطبيق القانون القبض على 13 متهماً من الولايات المتحدة وست دول أخرى، هي أستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوسوفو وصربيا.