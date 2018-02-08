اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي لتفادي إغلاق الحكومة

مقر مجلس الشيوخ الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن زعيما الأغلبية الجمهورية والأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق ميزانية لتفادي إغلاق وشيك للحكومة الأميركية.



وكشف زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل وزعيم الديموقراطيين تشاك شومر، خطة لسنتين ستزيد الإنفاق العسكري وغير الدفاعي بمقدار 300 مليار دولار في العامين المقبلين، مع رفع سقف الدين وتقديم أكثر من 80 مليار دولار من الإغاثة في حالات الكوارث.



وبموجب الاتفاق ستوجه نحو 160 مليار دولار إلى وزارة الدفاع "البنتاغون"، فيما تخصص نحو 128 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية.



لكن زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت معارضتها للصفقة مما يثير تساؤلات حول الدعم الديموقراطي الكافي في مجلس النواب لتمرير الاتفاق.



كما انتقد أعضاء من الحزب الجمهوري في "تجمع فريدم" في مجلس النواب- وهو تجمع محافظ- زيادة الإنفاق باعتباره "تحركاً غير مسؤول مالياً من شأنه أن يضيف إلى العجز الهائل الواقع أصلاً".



وفي حالة عدم تمرير الاتفاق في مجلس النواب أو إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين مجلسي النواب والشيوخ وموافقة كلا المجلسين، فإن الحكومة الأميركية قد تواجه إغلاقاً بحلول منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي.



وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن إغلاق الحكومة "سيكون ضاراً جداً" بالجيش.