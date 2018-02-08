البرلمان الأوروبي يقيل نائب رئيسه

الشارقة 24 – كونا:



صوت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على إقالة نائب رئيس البرلمان ريتشارد جارنيسكي المنتمي لحزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، على خلفية "سوء سلوك" الحزب في البرلمان البولندي.



وذكر البرلمان في بيان صحافي، أن القرار يأتي بعد أن وجه الحزب الحاكم ألفاظاً إلى برلمانية بولندية روزا ثون المحسوبة على الحزب الشعبي الأوروبي اعتبرها أعضاء البرلمان الأوروبي "مسيئة ومشينة"، وأضاف أنه تم التصويت على قرار إقالة جارنيسكي من منصبه بواقع 447 صوتاً مقابل 196.



وسيظل جارنيسكي عضواً في البرلمان الأوروبي، لكنه لن يكون نائباً للرئيس أو عضواً في المكتب "الهيئة التي تضع قواعد عمل البرلمان"، ولن يمثل البرلمان أو يخوض في مناقشاته العامة.