المحافظون والاشتراكيون يتقاسمون حقائب الحكومة الألمانية الجديدة

ميركل خلال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين

الشارقة 24 – أ ف ب:



توصل الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديموقراطي، يوم الأربعاء، لاتفاق يتقاسم فيه الحزبان حقائب الحكومة الألمانية الجديدة.



وذكرت وسائل إعلام محلية ألمانية، أن الاتفاق يقضي بأن يحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ست حقائب وزارية، ثلاث منها سيادية وهي الخارجية والمالية والعمل، إضافة إلى البيئة والشؤون العائلية والعدل.



وأضافت أن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز يعتزم تولي حقيبة وزارة الخارجية وسيحل مكان الاشتراكي الديموقراطي الآخر سيغمار غابرييل، بينما سيتخلى شولتز عن رئاسة الحزب لصالح ممثلة التيار اليساري فيه أندريا ناليس.



وقالت إن وزارة المالية المهمة، فإنها ستكون من نصيب الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز ليحل مكان المحافظ فولفغانغ شويبله، فيما سيحصل الحزب المسيحي الديموقراطي الذي يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديموقراطي الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ على حقائب الداخلية والمواصلات والتطوير.



وأشارت إلى حصول حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديموقراطي على "حصة الأسد" من الوزارات، نظراً لاحتفاظه برئاسة الحكومة بالإضافة، إلى وزارات الدفاع والاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة.



وفيما حسم المحافظون الألمان أمرهم بالقول "إن قرار المصادقة على هذا الاتفاق سيقع على عاتق رئاسة اتحادهم المسيحي الديموقراطي"، أعلن الاشتراكيون الديموقراطيون أنهم سيلجؤون إلى القاعدة الحزبية من خلال استفتاء ما يقارب نصف مليون عضو في الحزب على هذا الاتفاق.



من جانبه، رحب رئيس الاتحاد النقابي راينر هوفمان في بيان بالاتفاق الذي اعتبره بأنه سيساهم في تقديم رؤى مستقبلية لمجالات التعليم والاستثمارات والبناء والمواصلات وحقوق العمال والتقاعد.



وبهذا الاتفاق تكون ألمانيا قد خرجت من مأزق تشكيل الحكومة، بعد أكثر من أربعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سبتمبر الماضي، ونتجت عن خسارة كبيرة للحزبين الكبيرين الاشتراكي الديموقراطي والمسيحي الديموقراطي.