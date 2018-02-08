فنزويلا تحمل أميركا مسؤولية فشلها في التوصل لاتفاق مع المعارضة

الشارقة 24 - د ب أ:



فشلت الحكومة والمعارضة في فنزويلا، في كسر الجمود السياسي خلال جولة جديدة من المحادثات، حيث ألقت الحكومة باللوم في عدم التوصل إلى حل للأزمة السياسية على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.



وقال كبير مفاوضي الحكومة خورخي رودريغيز، إن كبير مفاوضي المعارضة خوليو بورخيس، تلقى مكالمة هاتفية من بوغوتا في الوقت الذي كان يزور فيه تيلرسون كولومبيا المجاورة الثلاثاء.



إلا أن بورخيس نفى من جانبه الضغط من قبل واشنطن لعدم إبرام اتفاق.



وغرد بورخيس على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "نحن الفنزويليون لا نتلقى الأوامر من الولايات المتحدة أو من كوبا، وأنني أوكد لكم أنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق كريم لن نوقع أي شيء".



يذكر أن رودريغيز كان قد ذكر في وقت سابق أن اتفاقاً على وشك التوقيع في سانتو دومينجو.



وعقدت الحكومة والمعارضة عدة جولات من المحادثات في العاصمة الدومينيكانية.