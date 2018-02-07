زلزال تايوان يودي بحياة 7 و67 في عداد المفقودين

الشارقة 24 - رويترز:

قام عمال الإنقاذ بتمشيط أنقاض مبانٍ منهارة، الأربعاء، واستخدم بعضهم يديه بحثاً عن نحو 67 مفقوداً جراء زلزال قوته 6.4 درجة قرب مدينة هوا لين السياحية الشهيرة في تايوان مساء الثلاثاء.

وقال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 225 في الزلزال الذي وقع قرب المدينة الساحلية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش). وتشير آخر بيانات حكومية إلى أن 67 شخصاً في عداد المفقودين.

ويعتقد أن معظم المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبانٍ منها مستشفى عسكري بعد وقوع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من هوا لين على ساحل تايوان الشرقي.

وقالت حكومة تايوان إن هزات ارتدادية بقوة 5 درجات على الأقل قد تهز الجزيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وهناك يابانيون وتشيكيون وصينيون من بين الجرحى.