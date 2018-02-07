ترامب يأمر البنتاغون بتنظيم عرض عسكري

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع "بنتاغون" بتنظيم عرض عسكري.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض:"الرئيس ترامب داعم بشكل كبير لأفراد الخدمة في أميركا الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا".

وأضافت: "لقد طلب من وزارة الدفاع تنظيم احتفال يمكن لجميع الأميركيين أن يبدوا فيه تقديرهم للجيش".

وكانت صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن العرض المزمع، وكتبت أن ترامب التقى كبار الجنرالات في البنتاغون في 18 يناير لمناقشة هذا الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري، أن ترامب قال "أريد موكباً مثل الموكب الذي نظم في فرنسا" في إشارة للعرض الذي حضره يوم الباستيل (اليوم الوطني لفرنسا).