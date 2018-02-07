الرئيس الإيراني يتشبث بالاتفاق النووي

الشارقة 24 – كونا:





جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، رفض بلاده إجراء أي تغيير على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع دول مجموعة "5+1" بشأن برنامجها النووي.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي إن هذا "الاتفاق تم تأييده من قبل مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 ولن يضاف إليه سطراً واحداً أو ينقص منه".

وأعرب روحاني عن ارتياحه لعدم تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "تمزيق" الاتفاق النووي بعد مرور سنة على مجيئه إلى البيت الأبيض، مؤكداً أن طهران ستبقى ملتزمة بالاتفاق طالما يحقق مصالحها.