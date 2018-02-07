واشنطن: بيونغ يانغ على بعد أشهر على ضرب أميركا بـ "النووي"

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن مبعوث أميركي، يوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية على بعد أشهر فقط من حيازة القدرة على ضرب الأراضي الأميركية بسلاح نووي، وأنه يجب نزع سلاحها، رافضاً تقارب بيونغ يانغ الدبلوماسي مع كوريا الجنوبية باعتباره "حملة مداهنة" لن تخدع أحداً.

وفي مواجهة دبلوماسية في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي، ردت كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في تصاعد التوتر، قائلة إنها تنشر عتاداً نووياً بما في ذلك حاملات طائرات بالقرب من شبه الجزيرة المقسمة وتدرس توجيه ضربة استباقية ضد بيونغ يانغ.

وقال روبرت وود سفير الولايات المتحدة المعني بجهود نزع السلاح أمام المؤتمر في جنيف "سرعت كوريا الشمالية سعيها الاستفزازي وراء الأسلحة النووية والقدرات الصاروخية، ووجهت تهديدات صريحة باستخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة"، وأضاف "يصر مسؤولو كوريا الشمالية على أنهم لن يتخلوا عن السلاح النووي، وكوريا الشمالية ربما تكون الآن على بعد أشهر فقط من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ باليستية نووية".

وقال رداً على سؤال في وقت لاحق بشأن الأسس التي استند إليها في تقييمه أن كوريا الشمالية سرعان ما ستكون قادرة على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي إنه "ليس لديه معلومات جديدة ليكشف عنها".

وقال وود في المؤتمر أن الترسانات في الصين وروسيا تزيد، مما أثار انتقادات من جانب وفدي البلدين، وأضاف "روسيا والصين وكوريا الشمالية تزيد مخزوناتها وتعطي أهمية أكبر للأسلحة النووية في استراتيجيتها الأمنية وفي بعض الحالات تسعى لتطوير قدرات نووية جديدة لتهديد دول أخرى مسالمة".

وقال في وقت لاحق للصحافيين "لن نضع رؤوسنا في الرمال، سنرد على تلك التحديات المتنامية".

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالسعي لتأجيج الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال "نشر أصول نووية كبيرة" بالقرب منها والإعداد لضربة استباقية ضدها.

وقال جو يونغ تشول الدبلوماسي الكوري الشمالي للمؤتمر "في ضوء طبيعة ونطاق التعزيزات العسكرية الأميركية فإنها تهدف إلى توجيه ضربة استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

وتابع "المسؤولون الأميركيون وبينهم وزير الدفاع ومدير المخابرات تحدثوا مراراً عن التهديد النووي والصاروخي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لتبرير حججهم عن الخيار العسكري، وضربة استباقية محدودة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تبحثها الإدارة الأميركية".

وقال إن مبدأ الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولاً" والتفوق النووي الأميركي سيهددان السلام والأمن في العالم و"يطلقان سباقاً جديداً للتسلح النووي ويمكن أن يدفعا العالم كله صوب كارثة مروعة".