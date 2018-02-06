قتيلان و100 مصاب في تصادم قطارين بأميركا

الشارقة 24 – رويترز:



اصطدم قطار ركاب من شركة أمتراك بقطار شحن من شركة سي.إس.أكس قرب عاصمة ولاية ساوث كارولاينا الأميركية الأحد مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 116 آخرين في رابع حادث قطارات مميت منذ ديسمبر.



وقالت شركة أمتراك في بيان إن القطار كان يقل 136 راكباً وطاقماً من تسعة أشخاص وكان متجهاً من نيويورك إلى ميامي حينما اصطدم بقطار الشحن في الساعة 2:35 صباحاً بالتوقيت المحلي (0735 بتوقيت جرينتش) وخرج عن مساره.



وأضاف البيان "خرجت القاطرة وبعض عربات الركاب عن القضبان".



وأظهرت صور من الموقع في مدينة كايس في ساوث كارولاينا قاطرة قطار الركاب ملقاة على جانبها والعربة الأولى مائلة وخارجة عن القضبان.



وتحطمت أربع من عربات قطار الشحن وبدت مثل علبة مسحوقة من الصفيح لكنها ظلت على القضبان.



وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو خمسة آلاف جالون من الوقود تسربت نتيجة التصادم.



وقال ديريك بيكر مسؤول الإعلام بقسم إدارة الطوارئ بالولاية "تتراوح الإصابات بين جروح وكدمات وكسور شديدة. نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية".



وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أطلع على حادث التصادم ويتلقى إفادات بالتطورات.