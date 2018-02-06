"ثلوج القرن" تقتل شخصاً وتلغي 100 رحلة بمطارات موسكو

عامل يزيل الثلوج من فوق سطح مبنى في وسط موسكو

الشارقة 24 – وام:



أوقعت عاصفة ثلجية ضربت موسكو خلال إجازة نهاية الأسبوع، قتيلاً وأشاعت الفوضى في حين بلغ ارتفاع الثلج 43 سنتمتراً والأمر الذي تسبب بالغاء نحو مائة رحلة في مطارات موسكو وزحام في السير في العديد من جاداتها وطرقاتها مع انخفاض الحرارة إلى 13 درجة تحت الصفر.



و قال مساعد رئيس البلدية بيوتر بيروكوف: "لم نشهد منذ مائة عام مثل هذه الكمية من الثلج".. وأكد أن كثافة تساقط الثلج مع تبدل الطقس من المطر و الثلج وتجمد أغصان الشجر يعيق عمل موظفي الطرق.



ومع توقع هطول طبقة إضافية سماكتها 20 سنتمتراً من الثلج اليوم قررت السلطات إغلاق المدارس وأوصت الناس بعدم قيادة السيارات وهي إجراءات قلما تعرفها روسيا.