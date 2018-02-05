الدوما الروسي يؤكد نشر صواريخ "إسكندر" في العمق الأوروبي

الشارقة 24 – وكالات:



قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي "الدوما" فلاديمير شامانوف، أن روسيا نشرت منصات صواريخ من طراز "إسكندر" القادرة على حمل رؤوس نووية في إقليم كالينيجراد الجيب الروسي في العمق الأوروبي.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شامانوف قوله: "جميع البنى التحتية العسكرية الأجنبية الواقعة في نطاق مدى صواريخنا هناك ستكون على قائمة المواقع المستهدفة".



وكان وزير الدفاع الليتواني، رايمونداس كاروبليس، قد صرح الشهر الماضي لوسائل إعلام محلية، بأن روسيا نشرت منصات صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينجراد على الحدود مع بلاده.



وفي هذا السياق، فقد أشار بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية في أواخر الشهر الماضي، إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر منصات صواريخ "إسكندر- إم" وتسليمها خلال 2018 إلى لواء الدفاع الجوي رقم 152، في إقليم كالينينجراد.



يأتي ذلك، رداً على ما ذكرته وثيقة العقيدة النووية الوطنية الأميركية، التي نشرت يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة ستنشر في جميع أنحاء العالم ما يسمى بالطائرة "ذات الاستخدام المزدوج" القادرة على حمل الأسلحة التقليدية والنووية.