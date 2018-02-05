تيريزا ماي تستقبل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

وسط أجواء من التوتر تسود الحكومة البريطانية، تستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، في لندن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ويجتمع بارنييه أيضاً مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد ديفيس.

وهذه أول مرة منذ بداية مفاوضات بريكست، يجتمع فيها الرجلان في العاصمة البريطانية للبحث في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، كانا قد اجتمعا دائماً في بروكسل.

وقالت الحكومة البريطانية إن المحادثات ستتركز حول "المفاوضات المقبلة المتعلقة بفترة تطبيق بريكست" وحول "الخطوات المقبلة" لبناء شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.