تيلرسون: واشنطن تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأحد، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على واردات النفط الخام الفنزويلي وصادرات المنتجات المكررة الأميركية إلى فنزويلا، للضغط على رئيسها الاشتراكي نيكولاس مادورو من أجل "العودة إلى الدستور".

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس "أحد جوانب دراسة فرض العقوبات النفطية يتعلق بمدى تأثيرها على الشعب الفنزويلي. هل هي خطوة قد تضع نهاية لهذا الأمر بشكل أسرع؟" في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.

ويقوم تيلرسون بجولة في أميركا اللاتينية تشمل أيضاً زيارة المكسيك وبيرو وكولومبيا وجاميكا. وأثار الوزير حالة من الدهشة يوم الجمعة حين أشار إلى أن الجيش الفنزويلي قد يطيح بمادورو.

وإذا تم فرض قيود على قطاع النفط، أهم القطاعات في فنزويلا، فإن هذه الخطوة ستكثف الضغوط المالية على عضو أوبك الذي يعاني من نقص حاد في الغداء والدواء.