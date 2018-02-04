3 قتلى و70 مصاباً في تصادم قطارين بـ "كارولاينا" الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:



اصطدم قطار ركاب من شركة أمتراك، بقطار شحن من شركة "سي.إس. أكس" قرب عاصمة ولاية ساوث كارولاينا الأميركية اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين في ثالث حادث قطارات مميت في ثلاثة أشهر.



وقالت شركة أمتراك في بيان، إن القطار كان يقل 139 راكباً وطاقماً من ثمانية أشخاص، وكان متجهاً من نيويورك إلى ميامي، حينما اصطدم بقطار الشحن صباحاً وخرج عن مساره، مما تسبب في إصابة نصف ركابه على الأقل.



وأظهرت صور من الموقع في مدينة كايس في ساوث كارولاينا قاطرة قطار الركاب ملقاة على جانبها والعربة الأولى مائلة وخارجة عن القضبان، وتحطمت أربع من عربات قطار الشحن وبدت مثل علبة مسحوقة من الصفيح لكنها ظلت على القضبان.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن نحو خمسة آلاف جالون من الوقود تسربت نتيجة التصادم.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أطلع على حادث التصادم ويتلقى إفادات بالتطورات.