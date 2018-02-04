أردوغان لماكرون: ليست لدينا أطماع بأراضي في دول أخرى

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى طمأنة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة إلى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في سوريا، مشدداً على أنها تهدف إلى محاربة عناصر إرهابية، وإن أنقرة ليست لديها أطماع بأراضي بلد آخر.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن أردوغان أكد لماكرون خلال اتصال هاتفي أن تركيا "ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى".

وأضاف أردوغان أن العملية العسكرية الحالية لا تهدف سوى إلى تطهير منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الإرهابية".

ولاحقاً أفاد قصر الإليزيه في بيان بأن أردوغان وماكرون اتفقا خلال محادثتهما الهاتفية على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الأسابيع المقبلة".