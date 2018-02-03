السجن لمستشار بعثة إيران السابق في الأمم المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

حُكم على مستشار سابق للبعثة الإيرانية بالأمم المتحدة بالسجن ثلاث أشهر، يوم الجمعة، لتهربه من الضرائب، بإخفاء دخله ومساعدة أسرته وأصدقائه على القيام بتحويلات مالية شكلت خرقاً للعقوبات الأميركية على إيران.

ونفى أحمد شيخ زاده الأميركي المولود في إيران، الاتهامات خلال الإدلاء بشهادته، خلال جلسة النطق بالحكم عليه أمام باميلا تشين قاضية المحكمة الجزئية في بروكلين.

كما نفى شيخ زاده، بشدة الاتهامات التي وجهها له الادعاء العام الماضي، بأنه تصرف بشكل غير سليم من خلال ترتيب اتصالات بين عالم نووي ومسؤولين إيرانيين، أثناء تفاوض إيران على اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

ولم يوجه الادعاء على الإطلاق أي اتهامات جنائية مرتبطة بالبرنامج النووي لشيخ زاده الذي لم يقر بأنه مذنب في نوفمبر عام 2016، إلا فيما يتعلق بتقديم إقرارات ضريبة مزيفة والتآمر لخرق العقوبات الأميركية.

وقال شيخ زاده "61 عاماً" قبل النطق بالحكم عليه إن الادعاء استهدفه من أجل الضغط عليه للعمل كمرشد داخل البعثة الإيرانية، وتذكر قوله للسلطات "هذا خط أحمر ولن أفعل ذلك"، ووصف الحكم الصادر بسجنه بأنه‭ ‬"غير عادل تماماً".‬