تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية

الشارقة 24 – أ ف ب:

دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون المكسيك، يوم الجمعة، إلى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية في يوليو المقبل.

والعملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الإنترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

ويرفض الكرملين هذه الاتهامات، لكنّ تحقيقاً حول ما إذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد أطلَقَ أزمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة.

وطرحت تقارير في واشنطن هذا الأسبوع مخاوف، من أن تشهد المكسيك أيضاً تدخلاً كهذا في يوليو عندما يختار الناخبون بديلاً عن الرئيس أنريكه بينا نييتو.

وعندما سئل تيلرسون عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، أجاب "كل ما أستطيع قوله لكم هو أننا نعلم أن روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم"، وأضاف "نسمع ذلك من نظرائنا الأوروبيين أيضاً، نصيحتي إلى المكسيك هي كونوا متيقظين وانتبهوا لما يحدث".

وفي خطاب له الأربعاء قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان في أميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذي تؤديه الصين وروسيا في أميركا اللاتينية، وطالب القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقال إن "أميركا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".

من جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي، إن علاقات المكسيك مع الولايات المتحدة "وثيقة للغاية" و"أكثر سلاسة"، مما كانت عليه أثناء حكم الإدارة الأميركية السابقة، وأضاف "نحن ملتزمون جداً بالتواصل الوثيق مع إدارة ترامب".