أميركا تُعزز قدراتها النووية بسبب قلقها من روسيا

الشارقة 24 – وكالات:

قالت وثيقة خاصة بالسياسة النووية نشرت، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية، بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية الآخذة في النمو، في خطوة يقول بعض المنتقدين: إنها قد تزيد من خطر حدوث سوء تقدير بين البلدين.

ويمثل ذلك أحدث علامة على تزايد تصميم إدارة الرئيس دونالد ترامب، على معالجة التحديات التي تمثلها روسيا في نفس الوقت الذي تدفع فيه، من أجل تحسين العلاقات مع موسكو لكبح جماح كوريا الشمالية التي تمتلك برامج نووية.

والتركيز على روسيا يتماشى مع تغيير أولويات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، من محاربة المتشددين إلى "تنافس القوى الكبرى" مع موسكو وبكين.

وقالت الوثيقة التي تعرف باسم "مراجعة الموقف النووي": إن "استراتيجيتنا ستضمن إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية، مهما كان محدوداً، غير مقبول".

وقال مسؤولون أميركيون: إن المبرر المنطقي لبناء قدرات نووية جديدة هي أن روسيا ترى حالياً أن الموقف والقدرات النووية للولايات المتحدة قاصرة.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.

وقالت وثيقة البنتاغون التي تتفق إلى حد كبير مع المراجعة السابقة التي جرت في 2010: إن الولايات المتحدة ستعدل عدداً صغيراً من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات بخيارات ذات قوة تدميرية منخفضة.

وأوضح المسؤولون، أنه على المدى البعيد سيطور الجيش الأميركي أيضاً صاروخ كروز جديداً مزوداً برأس حربية نووية ويُطلق من البحر، وأضافوا أن الصاروخ قد تكون قوته التدميرية أقل ولكن لم يتم اتخاذ قرار وأن تطويره سيستغرق فترة تصل إلى عشر سنوات.

وقال جريج ويفر نائب مدير القدرات الاستراتيجية بالبنتاغون: إن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للحد من تطوير هذا الصاروخ إذا قامت روسيا "بمعالجة الخلل في القوات النووية غير الاستراتيجية".

وأضاف أن أصعب مهمة بالنسبة لمن يعملون على هذه المراجعة هي محاولة معالجة الهوة بين الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية والأميركية.

ويقول البنتاغون إن روسيا تملك مخزوناً من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية يبلغ 200 سلاح، بينما تملك الولايات المتحدة بضع مئات من الأسلحة الفعالة ذات القوة التدميرية المنخفضة في أوروبا.

من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، يوم الجمعة، من تهديدات نووية "أكثر تنوعاً وتقدماً" تواجه الولايات المتحدة من جانب كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقال ماتيس في تقرير "الوضع النووي"، الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": إن من أسماهم "الخصوم المحتملين" يطورون برامج للأسلحة النووية وأنظمة للتدمير ولا بد من تعزيز قدرات الدرع الأميركية إزاء تلك المخاطر، وأوضح أن روسيا تبنت استراتيجيات وقدرات تعتمد على التصعيد النووي لنجاحها، مضيفاً أن "انتزاع روسيا للقرم وتهديداتها النووية ضد حلفائنا تشير إلى قرارها بالعودة إلى تنافس القوة العظمى".

أما عن الصين، فقال ماتيس: إنها تقوم بتحديث وتوسيع قدراتها النووية من أجل تحدي التفوق العسكري الأميركي في غرب المحيط الهادئ.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، اعتبر ماتيس أن الاستفزازات النووية من جانب بيونغ يانغ تهدد السلم الإقليمي والعالمي، بينما لا يزال هناك قلق بشأن طموحات إيران النووية، محذراً أيضاً من "أن استخدام الإرهابيين للأسلحة النووية لا يزال خطراً حقيقياً".

وأكد ماتيس أن "قواتنا النووية وقدراتنا التقليدية وغيرها من أدوات القوة موجهة أولاً لردع أي عدوان والحفاظ على السلام"، وأشار إلى أن "هدفنا هو إقناع الخصوم بأنهم لن يربحوا شيئاً بل سيخسرون كل شيء إذا استخدموا السلاح النووي".