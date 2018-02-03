مكتب الحاكم: انفجار أنقرة نجم عن قنبلة واعتقال 8 أشخاص

الشارقة 24 – رويترز:



أكد مكتب حاكم العاصمة التركية أنقرة أرجان توباجا في بيان، الجمعة، أن السلطات اعتقلت ثمانية أشخاص، فيما يتصل بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الخميس مبنى الضرائب وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بسبب تطاير الحطام في موقع الانفجار.



وأضاف أن مشتبهاً به تاسعاً قتل خلال عملية القبض على المجموعة الإرهابية.



وقال البيان، إنه بعد فحص لقطات لكاميرات أمنية، تبين أن رجلاً وضع حقيبة يعتقد أنها كانت تحتوي على متفجرات عند مدخل المبنى.



وأضاف أن ثمانية أشخاص، بينهم رجل يعتقد أنه من زرع المتفجرات، اعتقلوا في أربعة أقاليم، وقال مكتب الحاكم إن المشتبه به القتيل دخل تركيا بشكل غير قانوني وتلقى تدريباً من فرع تابع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن المبنى كان شبه خال سوى من أفراد الأمن وقت الانفجار.