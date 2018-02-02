أميركا تحظر صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فرض قيود على صادرات المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لدولة جنوب السودان، على خلفية استمرار أعمال العنف وتدهور الوضع الإنساني بها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان، ان "الولايات المتحدة تشعر بالجزع إزاء استمرار العنف في جنوب السودان الذي خلق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في افريقيا".



وأضافت نويرت، أنه نتيجة للصراع الذي تشهده الدولة "أصبح 1.5 مليون شخص على وشك المجاعة رغم الجهود الهائلة التي بذلتها الولايات المتحدة والمانحون الآخرون من أجل درء المجاعة وإنقاذ الأرواح منذ اندلاع الصراع في عام 2013".



وذكرت أنه رغم توقيع اتفاقية لوقف الأعمال العدائية في ديسمبر الماضي، إلا أنه جرى استخدام القوة العسكرية بالدولة من أجل تحقيق مصلحة سياسية.



وأشارت الى ان الولايات المتحدة ستقوم بتحديث سياسات التجارة الدفاعية تجاه جنوب السودان من خلال تطبيق سياسات الرفض مع استثناءات محدودة على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع الى جنوب السودان بما في ذلك جميع الاطراف المعنية بالنزاع.



ودعت نويرت جميع الدول إلى وقف تدفق المواد والخدمات الدفاعية إلى جنوب السودان، ووقف دعم من يعملون على زعزعة استقرارها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسعى كذلك من أجل الحصول على دعم لحظر مجلس الأمن جميع تدفقات الأسلحة إلى جنوب السودان.