في عملية أمنية شرق موسكو

مقتل "داعشي" كان يخطط لاعتداء يوم الانتخابات الروسية

  • الخميس 01, فبراير 2018 في 11:05 م
  • من عناصر الشرطة الروسية، أرشيفية
    من عناصر الشرطة الروسية، أرشيفية
تمكن الأمن الروسي الخميس، من قتل أحد عناصر تنظيم "داعش" في مدينة نيجني نوفغورود شرقي موسكو، كان يخطط لإفساد الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الخميس، أن عناصره قتلوا عنصراً من "داعش" في مدينة نيجني نوفغورود شرقي موسكو، كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

وقال جهاز الأمن في بيان، إن الرجل كان على استعداد لتنفيذ هجوم تخريبي وإرهابي يوم الانتخابات الرئاسية في 18 مارس، وقاوم الرجل توقيفه وتم شل حركته.

وقالت القوة الأمنية، إن عناصرها عثروا على عبوة ناسفة قوية مصنوعة يدوياً، إضافة إلى أسلحة وذخائر، في المداهمة التي نفذت في المدينة الصناعية الكبيرة على بعد نحو 400 كلم شرق موسكو.

وأشارت إلى أن لديها معلومات بأن الرجل من رعايا احدى الدول المجاورة لروسيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.