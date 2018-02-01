أميركا: كل الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:



قال المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية جوزيف يون يوم الخميس، إن جميع الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة لحل المواجهة النووية مع بيونغ يانغ، لكنه يعتقد أن الخيار العسكري لا يلوح في الأفق القريب.



وأوضح يون، أن سياسة بلاده تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية.



وأضاف "قلنا كذلك إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وجميع الخيارات تتضمن الخيارات العسكرية".



وكان يون يتحدث بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بيونجيانج تسعى للحصول على صواريخ، وأن ذلك قد يهدد قريباً جداً الأراضي الأميركية وتوعد بمنع حدوث ذلك.