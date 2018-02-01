مقتل 11 في حريق بدار لرعاية المسنين في اليابان

رجل إطفاء داخل دار للمسنين اندلع بها حريق في سابورو باليابان

الشارقة 24 - رويترز:

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 11 شخصاً قتلوا بينما نجا 5 في حريق بمنشأة لرعاية كبار السن في شمال اليابان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وأضافت الهيئة، الخميس، أن المسنين الـ 16 كانوا يعيشون في المنشأة الخشبية المؤلفة من 3 طوابق في سابورو حيث كانوا يدفعون إيجاراً شهرياً 36 ألف ين (330 دولاراً).

وذكرت أن 3 من الناجين تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والثمانينات يخضعون للعلاج في المستشفى لكن حالاتهم ليست خطيرة.

وقالت إن المنشأة تديرها مؤسسة في سابورو تساعد من يحصلون على دعم حكومي بتوفير الطعام ومحاولة إيجاد وظائف لهم.