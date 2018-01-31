ترامب يوقع أمراً بالإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحاً

الشارقة 24 – وام:

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بالإبقاء على معتقل جوانتانامو في كوبا مفتوحاً، الذي سعى سلفه باراك أوباما إلى إغلاقه.

وقال ترامب، في أول خطاب له حول حال الاتحاد، "اليوم أفي بوعد آخر من وعود الحملة الانتخابية، لقد وقعت مرسوماً يأمر بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري، وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس بإعادة النظر في سياسة الاعتقال العسكري في البلاد، ومواصلة فتح مراكز الاعتقال في خليج جوانتانامو.