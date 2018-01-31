ترامب يثني على النمو الاقتصادي وخفض الضرائب في خطابه حول حالة الاتحاد

الشارقة 24 - د ب أ:

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه حول حالة الاتحاد، الأربعاء، إلى نمو كبير في الاقتصاد الأميركي وزيادة في الأجور.

وقال ترامب إن "ثقة المشروعات التجارية الصغيرة في أعلى مستوى لها على الإطلاق".

ووصف ترامب ارتفاع القيمة السوقية للبورصة الأميركية بمقدار 8 تريليونات دولار بأنها "أخبار عظيمة" لحسابات التقاعد الأميركية وصناديق التقاعد.

وقال ترامب إن إدارته نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً.

وأوضح أن التخفيضات الضريبية التي أقرها في ديسمبر وخفض اللوائح الاتحادية، حققت مزيداً من النمو.