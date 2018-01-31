تيريزا ماي تبدأ زيارتها الأولى إلى الصين

الشارقة 24 - د ب أ:

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زيارتها الأولى للصين، الأربعاء، حيث من المقرر أن تركز على التعليم والتجارة قبل خروج بلادها المزمع من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" أن ماي، ومع بداية زيارتها لبكين، أعلنت صفقة تعليمية تشمل توسيع برنامج تبادل معلمي الرياضيات وحملة لتعزيز تعلم اللغة الإنجليزية في الصين.

وبدأت ماي زيارة تستغرق 3 أيام في مدينة ووهان بوسط الصين التي تعد موطن أكبر عدد من الطلبة في العالم. ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء البريطانية خطاباً في جامعة ووهان قبل توجهها إلى بكين حيث ستجتمع مع رئيس الوزراء لي كيتشيانج والرئيس شي جينبينج.

وقال مكتب ماي، إنها ترغب في "تعزيز الحقبة الذهبية للعلاقات البريطانية الصينية"، كما وصفها من قبل الرئيس الصيني خلال زيارته لبريطانيا عام 2015.

ومن المقرر أن تواصل ماي، التي يرافقها وفد كبير من نحو 50 من كبار رجال الأعمال، زيارتها الخميس في شانغهاي حيث ستلقي كلمة أمام منتدى أعمال.

ونمت الصادرات البريطانية إلى الصين بأكثر من 60 % منذ عام 2010، وتتوقع الحكومة البريطانية أن تصبح الصين إحدى أكبر المستثمرين الأجانب في بريطانيا بحلول عام 2020.